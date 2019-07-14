وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم، لمناقشة قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي "الجمعيات الأهلية" على نص مادة (22) التي تجيز للجمعيات فتح فروع لها خارج مصر، بشرط الحصول على ترخيص الوزير المختص.

ونصت المادة على أنه: "يجوز للجمعيات فتح فروع لها خارج جمهورية مصر العربية، وذلك وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون بشرط الحصول على ترخيص من الوزير المختص بناءً على طلب يقدم بذلك، على أن تقوم الجهة الإدارية بإخطار وزارة الخارجية لتقوم بإخطار سفارة جمهورية مصر العربية أو من يمثلها فى البلد المعني. وتطبق في هذه الحالة على فرع الجمعية المفتوح في الخارج أحكام المنظمة الإقليمية ".