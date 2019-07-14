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الزمالك يلاحق كهربا في المحكمة الرياضية الدولية

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إعفاء المتظلمين من اختبارات القرآن بالثانوية الأزهرية من المصروفات

إعفاء المتظلمين من اختبارات القرآن بالثانوية الأزهرية من المصروفات

المنحوس منحوس.. رجل ينجو من السرطان ويموت ببكتيريا آكلة للحم

المنحوس منحوس.. رجل ينجو من السرطان ويموت ببكتيريا آكلة للحم

السجيني: تعديل "الجمعيات الأهلية" اجتهاد محمود لصالح الدولة

السجيني: تعديل "الجمعيات الأهلية" اجتهاد محمود لصالح الدولة

البرلمان يجيز مادة تسمح للجمعيات الأهلية بتلقي المنح من الخارج بشروط

البرلمان يجيز مادة تسمح للجمعيات الأهلية بتلقي المنح من الخارج بشروط

بحث معدلات تنفيذ مشروعات الصرف الصحي في الإسكندرية

بحث معدلات تنفيذ مشروعات الصرف الصحي في الإسكندرية

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