قالت همس تامر عبد الغني، الثاني مكرر أدبي، إنها عرفت نتيجتها عبر الأنترنت نحو التاسعة مساء، وتوقعت أن تكون من الأوائل فتابعت مؤتمر وزير التربية والتعليم واستعدت لتصوير لحظة نطق اسمها ضمن الأوائل.

وتابعت "همس"، التي حرصت على متابعة القنوات التعليمية أنها بدأت مذاكرة في شهر أغسطس بنحو 12 ساعة يوميا، فكانت تستيقظ لصلاة الفجرة وبعدها تقرأ القرآن لتبدأ مذاكرة حتى المساء، مشيرة إلى أنها أخذت دروسا خصوصية في كل المواد.

همس: أسرتي لها الفضل في كل ما وصلت له بعد الله

وأكدت همس، التي ختمت القرآن عدة مرات خلال العام، أنها على يقين بأنها "كل ما تقرب لربنا سيزرقها رزقا أوسع"، فكانت تدعو بعد كل مرة ختمت فيها القرآن للنتيجة ولأسرتها، "لأن بعد كل ختمة دعوة مستجابة"، موضحة أنها لم تختر بعد الكلية التي ترغب في الالتحاق بها، لكنها ستصلي استخارة حتى يرشدها الله.

وأضافت الثاني مكرر أدبي أن أسرتها لها الفضل بعد الله في كل ما وصلت إليه نظرا لما قدموه من دعم "مادي ومعنوي"، مشيرة إلى أنها كتبت الشعر خلال العام الدراسي حتى أنها لها قصديتان كتبتهما بعد امتحاني التاريخ وعلم النفس.