وقع، اليوم، الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا، والدكتور عبد الله محمد إبراهيم رئيس جامعة أبرار الصومالية اتفاقية للتعاون، بحضور الدكتور مصطفى الشيخ نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

وقال "سبع" إن هذه الاتفاقية تأتي في إطار ريادة مصر للقارة الأفريقية وسعيها الدائم لفتح سبل التعاون في مختلف المجالات مع الأشقاء الأفارقة، مضيفا أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز سبل التعاون المشترك في مجالات الطب والهندسة والزراعة والاقتصاد، مؤكداً أن الجامعة على استعداد تام لنقل خبرات أساتذتها للأشقاء الصوماليين، وكذلك استقبال الطلاب الصوماليين للدراسة بكليات الجامعة لتأهيلهم للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراة.

وأشاد رئيس الجامعة الصومالية، بتجربة جامعة طنطا ونجاحها في الارتقاء بالبحث العلمي وتحقيق قفزات متلاحقة في التصنيفات الدولية عالمياً ومحلياً وتطوير المعامل البحثية والكوادر العلمية التى تمتلكها الجامعة، موضحاً أنه يسعى للاستفادة من تجربة جامعة طنطا وتطبيقها في جامعته.

وذكر الشيخ أن رئيس الجامعة الصومالية والوفد المرافق له أشادوا خلال جولتهم بكليات الطب والهندسة والزراعة بالإمكانيات البحثية التى تمتلكها الجامعة.