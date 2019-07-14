ترأس اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، واللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط، مؤتمر "تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية" والذى يعقد بمحافظة أسيوط بالتنسيق مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، والمجلس القومي للسكان، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ووزارة التخطيط كمرحلة أولى في 5 محافظة (المنيا، أسيوط، قنا، سوهاج) والتي تعتبر الأعلى في معدلات الأنجاب والنمو السكاني.

شارك في حضور المؤتمر، اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج، والدكتور علاء عبدالحليم مرزوق محافظ القليوبية، وألكسندر بوديروذ ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان، وآدريان هاوري نائب رئيس رئيس بعثة الأمم المتحدة، والقائم بأعمال سفارة سويسرا في مصر، والدكتور عمرو حسن مقرر المجلس القومي للسكان، والمهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ، والمهندس محمد عبدالجليل سكرتير عام المحافظة، والمهندس نبيل الطيبي السكرتير المساعد، والدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج تنمية صعيد مصر بوزارة التنمية المحلية، والدكتور محمد حجازي مستشار وزير التنمية المحلية للتعاون الدولي ومنسق المشروع، ومحمد عبده بخيت مقرر المجلس القومي للسكان بالمحافظة، ومقرري المجلس القومي للسكان بالمحافظات، وفرق العمل بالمشروع.

تم خلال المؤتمر عرض الخطة الاستراتيجية للسكان والتنمية 2030، تلاها مناقشات وعرض مقترحات العمل خلال الفترة القادمة، وآليات التنسيق المقترحة.

وأكد وزير التنمية المحلية، على أهمية تطبيق مشاريع وبرامج التوعية بخطورة القضية السكانية، وتفعيل البرامج الإعلامية والتوعوية، ونشر الوعي بخطورة الزيادة السكانية، ووضع خطط للوصول إلى الأهداف المنشودة، فضلاً عن الاهتمام ببرامج التنمية الاقتصادية وتمكين المرأة اقتصادياً بالتعاون والتنسيق بين كافة الوزارات والقطاعات التنفيذية، موضحاً أن العمل يهدف إلى تحقيق استجابة سريعة للقضية السكانية على المستوى المحلي من خلال منهج متكامل في المحافظات التي تم تحديدها بالإضافة إلى التعاون الكامل مع المجالس السكانية الإقليمية الموجودة.

وشدد محافظ أسيوط، على أهمية تطبيق برامج وخطط مواجهة الزيادة السكانية تفعيلًا لرؤية مصر 2030، وتنفيذًا لخطة التنمية المستدامة التي أرسى دعائمها الرئيس عبد الفتاح السيسى، مناشدا كافة الجهات المانحة بالاهتمام بمشروعات التنمية بالقرى الأكثر احتياجا، والتي تستهدف المرأة المعيلة وتمكينها اقتصادياً، وتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للشباب والمرأة، مشيداً بأهمية التوسع في إنشاء المدن العمرانية الجديدة مثل مدينة ناصر بالهضبة الغربية ومدينة أسيوط الجديدة وتوفير كافة الخدمات والمرافق بها وجذب الاستثمارات الجديدة وتخفيف الضغط السكاني على المدن لتحقيق التنمية المستدامة لمواجهة الزيادة السكانية وتنفيذ برامج تنظيم الأسرة والحد من الزيادة السكانية.

وأشاد بوديروزا بتجربة مصر في وضع حلول ناجحة للحد من المشكلة السكانية ومواجهة التحديات ورفع الوعي المجتمعي والعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية، مطالباً الجميع بالتكاتف لتنفيذ خطة صندوق الأمم المتحدة للسكان ووفقا لرؤية مصر 2030. واستعرض محافظو سوهاج وقنا والقليوبية تجاربهم في مواجهة المشكلة السكانية والحد من مخاطرها و التحديات التي واجهتهم. كما عرض الدكتور عمرو حسن مقرر المجلس القومي للسكان، بعض ملامح الخطة الاستراتيجية للسكان والتى يجرى تنفيذها من عام 2015/ 2030 وفقا لرؤية مصر وخطة التنمية المستدامة.