قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس عبدالفتاح السيسي استعرض، خلال اجتماعه مع اللجنة الوزارية الاقتصادية، مؤشرات الأداء الاقتصادي والاجتماعي خلال عام 2018-2019.

وأضاف راضي أن الرئيس أكد أن "المؤشرت أظهرت تحقيق مصر أعلى ثالث نمو اقتصادي على مستوى العالم بمقدار 5.6%، وانخفاض معدل التضخم السنوي ليصل إلى 8.9% لشهر يونيو 2019 مقابل 13.8%، لذات الشهر من العام الماضي، وتطور إيجابي منتظم للتصنيف الائتماني للاقتصاد المصري من قبل المؤسسات العالمية المتخصصة".

بدوره، أكد الرئيس أن تلك المؤشرات الإيجابية تحققت بعطاء ووعي وصبر الشعب المصري العظيم.