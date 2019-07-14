عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم مع الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وحضر اللقاء الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني.

وخلال اللقاء، عرض وزير التعليم أهم جوانب التعاون المستقبلي مع الجانب الألماني فيما يخص التعليم الفني، لا سيّما من خلال إنشاء أكاديمية لتدريب وتقييم معلمي التعليم الفني، وكذلك مقترح إنشاء هيئة لضمان جودة التعليم الفني والتدريب التقني، خاصة وأن معايير الجودة التى يتطلبها التعليم الفني تختلف عن المعايير الأخرى لباقي أنواع التعليم.

وأضاف وزير التربية والتعليم أن الهيئة الجديدة المقترحة سوف تطبق معايير الاعتماد والجودة الألمانية، وهو ما يمثل خطوة مهمة للارتقاء بمستوى التعليم الفني بالوصول إلى درجة الاعتماد العالمي، بما يتيح لخريجي التعليم الفني الحصول على فرص عمل في الخارج.

وفي هذا الصدد، أكد رئيس الوزراء الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة لتطوير التعليم الفني، من أجل تلبية احتياجات سوق العمل، ورفع كفاءة العمالة الفنية، بما يسهم في تعزير قدرات الاقتصاد القومى، مشيراً فى الوقت ذاته إلى ضرورة دراسة هذا الموضوع من كل جوانبه، لا سيما فى ظل وجود هيئة قائمة بالفعل.

كما شدد مدبولى على ضرورة ضمان الاستمرارية ومعايير الكفاءة للهيئة الجديدة المقترحة، مشيرا إلى ضرورة التنسيق مع اتحاد الصناعات حول آليات الإدارة والهيكل المقترح.