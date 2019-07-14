عدد "الوطن" غدا الاثنين

تقرأ في عدد «الوطن» الصادر غدا الاثنين.. «حصاد الثانوية»: مدارس الحكومة تتفوق على «الخاصة» في نسب النجاح.. و«التظلمات» غدا.. زيادة عدد المقبولين بالطب البشري.. وارتفاع الحد الأدنى للصيدلة.. و49.98% نسبة نجاح الثانوية الأزهرية

وتقرأ في الرياضة.. حارس مرمى «الفراعنة» لـ«الوطن» بعد خروج المنتخب: اعتذرت للمصريين لأني «عندي دم».. «الشناوي»: التوفيق كان غائبا أمام «جنوب أفريقيا».. ولقب «أفضل حارس» لا يسعدني بدون بطولات.. وفوزنا بالدوري سيكون «حدوتة لكل الأجيال»

وتقرأ أيضا.. قانون «الجمعيات الأهلية»: امتيازات واسعة دون الإضرار بالأمن القومي.. البرلمان يوافق على المشروع مبدئيا.. و«عبد العال»: استجابة للمجتمع المدني