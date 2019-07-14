كشف المهندس وائل هادي، صاحب أول صورة في تطبيق الشيخوخة الذكي، قصة انتشار التطبيق عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال "هادي"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو خليل، مقدم برنامج "اليوم"، عبر شاشة "DMC": "الموضوع كان هزار، مكنش قصدي أعمل تريند، واحد صحبي طلب الصورة وعملتها له، وكنت بهزر معاه".

وأضاف، أنه استخدم تطبيق الفوتوشوب، ثم استخدم تطبيق "FACE AP"، لافتًا إلى أنه عندما استيقظ في اليوم التالي الذي استخدم فيه هذه الصورة، وجد أن كل المقربين أرسلوا صورهم، لكي يعدلها لتصبح معبرة عن مظهرهم الخارجي في عمر الشيخوخة.