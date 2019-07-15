قال اللواء أركان حرب محمد عبدالحي، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للزراعات المحمية، إن قاعدة محمد نجيب بها مساحة زراعية تبلغ 6 آلاف فدان بيوت زراعية و2500 فدان زراعات زيتون، بالإضافة إلى 500 فدان زراعات أخرى.

وأضاف "عبدالحي"، خلال حواره في برنامج "الحياة اليوم"، الذي يعرض على شاشة "الحياة"، مع الإعلامية لبنى عسل، اليوم، أنه بفضل توجيهات القيادة السياسية تم التوسع في القطاع الزراعي داخل القاعدة، فبعد أن كان مُخطط له 600 فدان أصبح الآن على مساحة 9 آلاف فدان.

وأكد أن الصوبة ليست لها علاقة بالبيت الزراعي كون البيت الزراعي أكبر بكثير منها، فمساحتها بحد أقصى قيراطين، بينما البيت الزراعي تتراوح مساحته ما بين 3 إلى 12 فدانا.

وأشار رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للزراعات المحمية، إلى أن أقل مساحة زراعية في قاعدة محمد نجيب تبلغ مساحتها 3 أفدنة، مؤكدا أن البيوت الزراعية في قاعة محمد نجيب فقط وفرت قرابة 15 ألف فرصة عمل، أما المواقع الأخرى التي تعمل بالوقت الحالي وفرت 75 ألف فرصة عمل.

وأوضح أن الشركة الوطنية للزراعات المحمية أعلنت توفيرها نصف مليون فرصة عمل جديدة لشباب مصر في قطاع واحد من الصوب الزراعية، وتوفير هذا الرقم الضخم من العمالة الزراعية بالبيوت الزراعية سينقل مصر لطفرة جديدة نوعية في عالم الخضروات والفاكهة والإنتاج الزراعي.