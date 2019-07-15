استقرت متوسط أسعار بيع الفواكه اليوم، الإثنين 15 يوليو، في الأسواق بمختلف أنواعها، وتستعرض "الوطن" أسعار الفاكهة اليوم منها البطيخ والمشمش والمانجو، وهي:

خوخ سيناوي

جاء سعر كيلو خوخ سيناء 25 جنيها.

المشمش

وتراوح سعر كيلو المشمش بين 15 إلى 25 جنيهًا.

التفاح البلدي

تراوح سعر كيلو التفاح البلدي بين 8 إلى 12 جنيهًا للكيلو.

تفاح مستورد

وتراوح سعر التفاح المستورد بين 18 إلى 25 جنيها للكيلو.

الكرز

وبلغ سعر الكرز 25 جنيهًا للكيلو.

العنب

كما تراوح سعر كيلو العنب بين 5 و7 جنيهات.

البرقوق

ووصل سعر كيلو البرقوق إلى 25 جنيهًا.

البطيخ

كما تراوح سعر البطيخ بين 15 إلى 25 جنيها للثمرة.

الخوخ

وتراوح سعر الخوخ بين 8 إلى 10 جنيهات للكيلو.

المانجو

كما تراوح سعر بيع المانجو بين 15 إلى 30 جنيهًا بحسب نوعها.