استقرت متوسط أسعار بيع الفواكه اليوم، الإثنين 15 يوليو، في الأسواق بمختلف أنواعها، وتستعرض "الوطن" أسعار الفاكهة اليوم منها البطيخ والمشمش والمانجو، وهي:
خوخ سيناوي
جاء سعر كيلو خوخ سيناء 25 جنيها.
المشمش
وتراوح سعر كيلو المشمش بين 15 إلى 25 جنيهًا.
التفاح البلدي
تراوح سعر كيلو التفاح البلدي بين 8 إلى 12 جنيهًا للكيلو.
تفاح مستورد
وتراوح سعر التفاح المستورد بين 18 إلى 25 جنيها للكيلو.
الكرز
وبلغ سعر الكرز 25 جنيهًا للكيلو.
العنب
كما تراوح سعر كيلو العنب بين 5 و7 جنيهات.
البرقوق
ووصل سعر كيلو البرقوق إلى 25 جنيهًا.
البطيخ
كما تراوح سعر البطيخ بين 15 إلى 25 جنيها للثمرة.
الخوخ
وتراوح سعر الخوخ بين 8 إلى 10 جنيهات للكيلو.
المانجو
كما تراوح سعر بيع المانجو بين 15 إلى 30 جنيهًا بحسب نوعها.