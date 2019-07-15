في إطار الخدمات المستمرة التي تقدمها "الوطن" للقراء، نستعرض متوسط أسعار الخضروات خلال تعاملات اليوم، الإثنين 15 يوليو، والتي تنوعت بين الكوسة والخيار والجزر والبطاطس، وهي:

الكرنب

تراوح سعر ثمرة الكرنب الواحدة من 10 إلى 12 جنيها حسب الحجم.

ورق العنب

بلغ سعر كيلو ورق العنب 20 جنيهًا.

الخيار

بلغ سعر كيلو الخيار 8 جنيهات.

الليمون الإيطالي

تراوح سعر كيلو الليمون الإيطالي بين 15 إلى 20 جنيها.

الليمون البلدي

تراوح سعر كيلو الليمون بين 25 و50 جنيهًا.

الطماطم

بيع كيلو الطماطم بسعر يتراوح من 2.5 حتى 4 جنيهات.

البطاطس

بلغ سعر كيلو البطاطس 8 جنيهات.

الفلفل الألوان

بلغ سعر الفلفل الألوان 10 جنيهات للكيلو.

الكوسة

وصل سعر كيلو الكوسة إلى 8 جنيهات.

الفلفل

تراوح سعر الفلفل بين 6 و8 جنيهات.

الجزر

بلغ سعر كيلو الجزر 8 جنيهات.

البصل

وصل سعر البصل إلى 6 جنيهات للكيلو.

الفاصوليا

وصل سعر كيلو الفاصوليا إلى 15 جنيهًا.

البامية

بلغ سعر البامية 20 جنيها للكيلو.

الباذنجان

وصل سعر كيلو الباذنجان إلى 10 جنيهات.