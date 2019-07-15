شهدت أسعار بيع الأسماك بأنواعها المختلفة استقرارا في الأسواق وحلقات السمك اليوم، الإثنين 15 يوليو، وترصد "الوطن" متوسط أسعار السمك من بينها البوري والمكرونة والمرجان إلى جانب الجمبري، والتي جاءت كما يلي:

قشر بياض فيليه

وجاء سعر السمك قشر بياض فيليه بـ180 جنيهًا للكيلو.

سمك الماكريل

كما بلغ سعر سمك الماكريل 30 جنيهًا للكيلو.

سمك بوري

وتراوح سعر السمك البوري بين 35 إلى 42 جنيهًا للكيلو.

السبيط

وتراوح سعر السبيط بين 135 و180 جنيهًا للكيلو.

الكابوريا

كما تراوح سعر الكابوريا بين 85 إلى 140 جنيهًا للكيلو.

سمك مرجان

كما تراوح سعر كيلو سمك المرجان بين 28 إلى 38 جنيها.

الجمبري

تباين سعر الجمبري في الأسواق بين 115 و245 جنيهًا للكيلو بحسب الحجم.

سمك بلطي

وتراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 30 و35 جنيهًا.

سمك مكرونة

وبلغ سعر السمك المكرونة 58 جنيهًا للكيلو.