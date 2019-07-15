نائب: تصريحات رئيس مجلس النواب صححت مسار قانون العمل الأهلي

أشاد الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب وكيل لجنة القيم بالبرلمان، بالتصريحات التي أدلى بها الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، في الجلسة العامة الاثنين، والتي خصصت لمناقشة التعديلات المقدمة من الحكومة على قانون تنظيم العمل الأهلي، وتأكيده طول سير المناقشات حول القانون بعودة مصر للساحة الإقليمية والدولية من خلال تشريعاتها وقراراتها النابعة من متطلباتها الوطنية وليس لصدى أصوات بالخارج.

وقال "حسب الله"، في بيان له، إن هذه التصريحات الحاسمة والواضحة من الدكتور علي عبدالعال، صححت مسار مناقشة هذا التشريع. ووجه "حسب الله" التحية والتقدير له لتأكيده أن مصر لم تستمع لأصوات خارجية أثناء المرحلة الانتقالية.

ويشار إلى أن الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب كان قد وجه عددًا من الرسائل للمتحدثين عن الضغوط التي واجهتها مصر خارجيًا، بسبب قانون تنظيم العمل الأهلي، والصادر في عام 2017.

وقال "عبد العال" في الجلسة: إن مصر دولة قوية وقديمة عمرها 7 آلاف سنة وكلمتها مسموعة بالعالم أجمع، وليس المنطقة فقط، وأربأ بأي نائب أن يردد أن مشروع قانون ممارسة العمل الأهلي جاء استجابة لأصوات بالخارج.

وشدد على قوة الدولة المصرية واستقرارها، قائلا إن التشريعات تُقر باسم الشعب ويعدل أي قانون ساري باسمه، وجرت واقعه سابقة في مجالس سابقة بتعديل أحد القوانين بعد 72 ساعة من إصداره، لاسيما أن القاعدة القانونية للسلوك الاجتماعي تهدف من بين ما تهدف إليه إلى استقرار المجتمع، ومن أجل هذا الهدف صدر القانون رقم 70 لسنه 2017، وأيضًا من أجل استقراره يتم مناقشة تعديلات على قانون بتنظيم ممارسة العمل الأهلي.