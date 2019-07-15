شنت جيهان الديب، مدير عام إدارة الصيدلة بدمياط، حملات مكثفة من لجان من التفتيش الصيدلي بالتنسيق مع مباحث التموين للتفتيش على مخازن الأدوية والمستلزمات وكذلك الصيدليات.

وأسفرت الحملات عن ضبط أدوية غير مسجلة ومنتهية الصلاحية وكذلك أدوية مستشفيات منتهية الصلاحية وحررت بذلك عدة محاضر تم إحالتها لجهات التحقيق المختصة.

وقامت حملة لجنة مكونة من مفتشي الصيدلة بمديرية الصحة بالاشتراك مع مسئولي الوحدات المحلية لمراكز المحافظة بتنفيذ قرارات الغلق الإداري لبعض الصيدليات وإلغاء ترخيص عدد من الصيدليات المخالفة.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والدكتور تامر عصام نائب وزير الصحة لشئون الدواء والدكتور خالد جمال عبد الغني وكيل وزارة الصحة بتكثيف الحملات على المؤسسات الصيدلية و ضبط سوق الدواء.