أمتع الفنان سراج منير، أحد رواد زمن الفن الجميل، الجمهور المصري والعربي لسنوات عديدة بأعماله الفنية المختلفة، وتنوع أدائه ما بين تجسيده للأدوار الكوميدية والتراجيدية.

ولد الفنان سراج منير في مثل هذا اليوم 15 يوليو عام 1904 بالقاهرة، وكان عاشقا للتمثيل منذ طفولته فانضم للفرق المدرسية المسرحية بمراحل دراسته المختلفة، وبعد انتهاء المرحلة الثانوية سافر سراج، إلى ألمانيا لدراسة الطب، ولكنه سرعان ما ترك الطب وقرر دراسة السينما وبتلك الفترة شارك بعدد من الأفلام السينمائية الصامتة.

وحينما عاد إلى مصر بدأ احتراف الفن ليعمل بفرقة يوسف وهبي، وقدم عددًا من الأعمال مع نجيب الريحاني، ليكون في أعلى درجات نشاطه الفني خلال أربعينيات وخمسينيات القرن الماضي.

وبالرغم من تقديمه ما يزيد على 130 عملا فنيا كممثل تنوعت بين السينما والمسرح، ربما يجهل البعض أنه خاض تجربة الإخراج المسرحي مع المؤلف الأشهربديع خيري وكبار نجوم التمثيل في ذلك الوقت.

بفترة الخمسينيات كانت بدايته مع الإخراج المسرحي وأول تجاربه الإخراجية مسرحية "إوعى تعكر دمك" من بطولة ماري منيب، محمد شوقي، ميمي شكيب، سعاد حسين.

وفي عام 1955 أخرج مسرحية "إبليس وشركاه" للكاتب بديع خيري ومن بطولة عباس فارس، ماري منيب وميمي شكيب، وشارك فيها سراج منير بالتمثيل أيضًا، وفي العام نفسه أخرج مسرحية "الستات لبعضيهم" من بطولة ماري منيب، عباس فارس وميمي شكيب، عادل خيري.

في العام التالي 1956 يخرج سراج منير، مسرحيتين مع فريق عمله المؤلف بديع خيري، ماري منيب، عادل خيري، ميمي شكيب، وهما مسرحية "لزقة إنجليزي" والتي شارك بالتمثيل فيها سراج منير، مسرحية "اللي يعيش ياما يشوف" وشارك بها الكوميديان الكبير عبدالفتاح القصري.

في 13 سبتمبر عام 1957 رحل عن الحياة الفنان سراج منير عن عمر ناهز 53 عامًا بعدما استطاع بموهبته أن يحفر اسمه بحروف من نور في تاريخ الفن العربي.