فرنسا.. اعتقال 25 مشجعا جزائريا بعد صعود منتخبهم لنهائي أفريقيا

اعتقلت الشرطة، فجر اليوم، 25 مشجعًا جزائريًا من المقمين في فرنسا، إثر مواجهات حدثت بينها ومشجعين للمنتخب الجزائري في عدد من المدن الفرنسية، بعد فوز منتخب الجزائر على نظيره النيجيري، مساء الأحد، في مباراة نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية، حسبما أفادت"روسيا اليوم".

وأفادت "الشرطة الفرنسية"، أن المشجعين الذين جرى إيقافهم، جاءت بعد أن رفضوا الانصياع لأوامر وتعليمات الشرطة في جادة الشانزيليزيه​​​.

وبعد دقائق قليلة على إطلاق الحكم لصافرة انتهاء المباراة وإعلان فوز الجزائر، نزل الآلاف من مشجعي المنتخب الجزائري إلى الشوارع في عدة مدن فرنسية، وعلى رأسها باريس ومرسيليا وليون، وغصّت جادة الشانزيليزيه وسط العاصمة بالمشجعين الذين حملوا الأعلام الجزائرية وهتفوا "تحيا الجزائر" مطلقين العنان لأبواق سياراتهم.