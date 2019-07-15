إيقاف 282 شخصا في أحداث شغب بفرنسا بعد تأهل الجزائر لنهائي كان 2019

أعلنت السلطات الفرنسية إيقاف 282 شخصا في فرنسا على خلفية أحداث شغب في أعقاب تأهل الجزائر لنهائي أمم أفريقيا، حسب ما أفادت قناة "الحرة" في نبأ عاجل عنها قبل قليل.

وقتل 4 أشخاص وأصيب 8 آخرين في حادث سير بالجزائر خلال الاحتفالات بفوز المنتخب الجزائري على نظيره النيجيري وصعوده لنهائي كأس الأمم الإفريقية، وذكرت وسائل إعلام محلية أنّ الحادث وقع بعد انحراف شاحنة كانت تقل أنصار المنتخب الجزائري في بلدية سيدي عبدالعزيز بولاية جيجل.

وتأهل المنتخب الجزائري إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية بعد فوزه على نظيره النيجيري بهدفين لهدف في نصف نهائي البطولة، إذ يلتقي "محاربو الصحراء" مع المنتخب السنغالي في نهائي البطولة الجمعة المقبل.