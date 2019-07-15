قال اللواء محمد الغباري مدير كلية الدفاع الوطني السابق، إنّ صفقة منظومة "إس 400" الروسية التي حصلت عليها تركيا مؤخرا، وبدأت استلامها بالفعل على عدة شحنات جوية، وصلت من روسيا لإحدى قواعد أنقرة، تأتي في إطار المصالحة السياسية بين تركيا وروسيا، وموافقة الأخيرة على الوجود التركي في إدلب السورية.

وأضاف الغباري خلال مدخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، أنّ إتمام الصفقة سيزيد التوتر بين واشنطن وأنقرة، وسيكون هناك عقوبات اقتصادية رادعة على تركيا، خاصة بعد مطالبة الكونجرس الأمريكي بتوقيع عقوبات على تركيا بعد ساعات من إعلانها عن الصفقة.

ولفت مدير كلية الدفاع الوطني السابق، إلى أنّ الجيش التركي يعاني كثيرا بسبب تعامل ميليشيات حزب أردوغان معه وإهانتهم.

وكانت وزارة الدفاع التركية أعلنت 6 شحنات من منظومة الصواريخ الروسية الجديدة "إس 400"، لقاعدة أكينجي الجوية في ضواحي أنقرة.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنّ بلاده ستستخدم منظومة الصواريخ "إس-400" الروسية للدفاع الجوي حال تعرضها لأي هجوم، وأنّ من حقه استخدام هذه المنظومة في أي زمن أو مكان إن اقتضت الحاجة ذلك.

وأكد أردوغان أنّ السلاح موجود بغرض الدفاع الجوي، موضحا أنّ تركيا ستستخدم السلاح عند تعرضها إلى أي هجوم، وأنّ هذا هو سبب استثمارهم في شراء هذه الأسلحة.

وقررت تركيا في العام 2017 شراء منظومة "إس 400" بعد تعثر جهودها لشراء منظومة باتريوت الأمريكية، وكانت الولايات المتحدة هددت تركيا بعقوبات في حال مضت قدما في الصفقة الروسية، وترفض الأخيرة التهديدات وتعتبرها لا تليق بدولتين عضوين بحلف شمال الأطلسي "ناتو".

وتؤكد واشنطن أنّ المنظومة الصاروخية الروسية المتقدمة تنطوي على تهديد لبرنامج الطائرات الأمريكية المقاتلة "إف 35"، وأنّه لا يمكن لتركيا أن تمتلك الاثنتين.