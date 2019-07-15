اتجهت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، صباح اليوم، إلى مدينة نيويورك الأمريكية، للمشاركة بأعمال المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة، بمقر منظمة الأمم المتحدة، الذي يأتي هذا العام تحت عنوان: "تمكين الناس وضمان الشمول والمساواة"، وذلك بمقر الأمم المتحدة والمنعقد حتى 18 من يوليو الجاري.

وقالت "السعيد"، إن المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة، يمثل الآلية الرئيسة لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وتقييم النجاح والتحديات التي واجهت تنفيذ الأهداف من خلال التقارير الطوعية الوطنية.

فرصة لتبادل الخبرات وتعزيز السياسات والمؤسسات للحكومات

وأضافت أن المنتدى يأتي كفرصة لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات والإنجازات وكآلية تعزيز السياسات والمؤسسات للحكومات المشاركة.

وأوضحت "السعيد"، أن مشاركة الدول لتجاربها وجهودها في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة واستعراض التحديات التي تواجه عملية التنفيذ يعد هدف رئيس لاستفادة الدول المشاركة من تجارب بعضها البعض وتطبيق منها ما يتسق وأوضاع كل دولة.

وأشارت وزيرة التخطيط، أن مصر تنظم حدثين جانبين على هامش المنتدى أحدهما يتبنى قضية القطاع غير الرسمي وأجندة 2030، فيما يأتي الآخر بعنوان "عدم المساواة ودور شركاء التنمية".

ويشهد منتدى هذا العام مشاركة أكثر من 1000 مشارك من جميع أنحاء العالم ومن المقرر أن يشهد عرض 47 دولة لجهودها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ليصل بذلك مجموع الدول التي قدمت مراجعاتها الوطنية الطوعية في أثناء المنتدى السياسي رفيع المستوى إلى أكثر من 140 دولة منذ اعتماد خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في عام 2015.

ومن المقرر أن يناقش منتدى 2019 عددا من أهداف التنمية المستدامة الأممية، ويركز على الهدف الرابع والمتعلق بجودة التعليم، والهدف الثامن والمرتبط بالعمل اللائق والنمو الاقتصادي، وكذلك الهدفين العاشر والثالث عشر والمختصان بالحد من عدم المساواة والعمل المناخي، فضلًا عن الهدفين السادس عشر والسابع عشر حول السلام والعدل والمؤسسات القوية والشراكات.