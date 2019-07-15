26 يوليو.. انطلاق مهرجان الصيف الدولي الـ17 بمكتبة الإسكندرية

ينطلق مهرجان الصيف الدولي السابع عشر، الجمعة 26 يوليو الجاري، بمكتبة الإسكندرية، ويتضمن العديد من الحفلات الموسيقية وورش العمل وندوات ومحاضرات لفنون الموسيقى والغناء والمسرح وعروض للسينما المستقلة.

وينظم المهرجان مركز الفنون التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، ويستمر حتى 31 أغسطس 2019، ويهدف إلى نشر الثقافة والتذوق الفني ودعم الجودة الفنية وإحياء التراث الفني والثقافي.

"جدل" يفتتح المهرجان بمشاركة علي الحجار وعمر خيرت ومدحت صالح

ويفتتح المهرجان هذا العام الفريق الغنائي الأردني "جدل"، كما يشارك في المهرجان العديد من الفنانين المصريين المتميزين، ومنهم الفنان علي الحجار والموسيقار عمر خيرت والفنان مدحت صالح والفنان خالد سليم، بجانب بعض الفنانين الشباب مثل عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز والفنان محمد محسن ونوران أبو طالب ونسمة محجوب والفنان السوري طارق السويدان وبشير، بالإضافة للعرض المسرحي "أمين وشركاه" للفنان أحمد أمين والحفلات الشعرية لكل من عمرو حسن وعمرو قطامش وعرض ستاند آب كوميدي من تقديم محمد حلمي.

ويتيح المهرجان الفرصة للعروض الموسيقية للفرق الموسيقية المحلية والأجنبية، وتشارك فرق "كارفان" و"خلطبيطة" و"هجين"، و"فابريكا" مع "إليكتريك أيل شوك" اليابانية، و"سديم" مع رباعي "ليا لو" السويسري، وفرقة "ريفريكا" من إستونيا مع فرقة "أقصى الوسط".

كما يشمل العروض المتميزة للفرق المستقلة، ويشارك فريق "جدل" من الأردن في الحفل الافتتاحي للمهرجان، و"المولوية المصرية" و"مسار إجباري" و"شارموفرز" و"مشروع نور" و"أندروميدا" و"أوركسترا ساوند تراك" و"سماعي" و"جنوب الوادي للفن النوبي والأفريقي" و"وسط البلد" و"نوستالجيا" للفنان شريف منير والفرقة الأردنية "آخر زفير"، بجانب حفل أوركسترا مكتبة الإسكندرية الذي يقدم حفلاً لأغاني العصر الذهبي بقيادة محمد سعد باشا.

ويشمل برنامج المهرجان إضافةً للعروض الموسيقية عروضاً خاصة، وتوجد مسابقة "نغمة حرة" للفرق المستقلة المحلية، وندوة حول نشأة الفرق الموسيقية في مصر، وورش عمل في التمثيل والإيقاع والسينما والكتابة المسرحية والتكوين الموسيقي والتدريب الصوتي وورش عمل فنية للأطفال، بجانب عروض ومناقشة الأفلام المستقلة مثل "جُزر" و"ماكسيم" و"ربما يكون مغلقا" و"لمبة نيون".