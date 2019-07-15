وفاة شخصين مصابين بـ"إيبولا" في الكونغو الديمقراطية

أعلنت الكونغو الديمقراطية وفاة شخصين مصابين بوباء إيبولا، حسبما أفادت قناة "الحرة"، في نبأ عاجل.

وأدى وباء إيبولا المتفشي في جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ 11 شهرا إلى وفاة أكثر من 1600 شخص مع تسجيل وفاة جديدة قرب الحدود مع أوغندا، حسبما أعلنت وزارة الصحة بالكونغو أوائل يوليو الجاري.

وسجلت السلطات الصحية حتى بدايات يوليو، 2382 إصابة بالمرض، توفي منها 1606 حالات، وتفشى المرض أولا في شمال كيفو قبل أن ينتشر في مقاطعة إيتوري (شمال شرق) المجاورة.

وتوفي شخصان في أوغندا جراء إصابتهما بإيبولا، في يونيو الماضي، بعدما عادا من شرق الكونغو حيث شاركا في جنازة قريب مصاب بالمرض، وهذه المرة العاشرة يتفشّى فيها وباء إيبولا في الكونغو الديمقراطية منذ 1976.