شهدت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، افتتاح العرض المسرحي "سينما مصر" للمخرج خالد جلال رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافي والمشرف العام على مركز الإبداع الفني، مساء أمس الأحد، على مسرح مركز الإبداع الفني بساحة دار الأوبرا.

"سينما مصر" عرض تخرج الدفعة الثانية لطلبة "استديو المواهب" بمركز الإبداع الفني، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبدالوهاب.

ويتناول العرض أهم المشاهد السينمائية للعديد من الأفلام التي تعد علامة في تاريخ السينما المصرية، ويهدف إلى تأكيد أن الفن هو ذاكرة الوطن وتوثيق لتاريخه الذى لن يمحى حتى نهاية الدهر .

يلعب فيلم "الليلة الأخيرة" دور البطولة في العرض، ويتخلله مشاهد منفردة من عدة أفلام في سياق درامي منها "ابن حميدو، الزوجه الثانية، 4 بنات وظابط، بداية ونهاية، جعلوني مجرما، شيء من الخوف، الحفيد، المليونير، سلامة في خير، سكر هانم، إسماعيل يس في البحرية، معبودة الجماهير، الشقة من حق الزوجة، عفريتة مراتي، غزل البنات، أضواء المدينة، المتوحشة، ياسمين، الشيماء، طيور الظلام، ثمن الحرية، الكيت كات، شفيقة ومتولي، الشموع السوداء، الطوق والإسورة، أغنية على الممر، جميلة أبوحريد، أيام السادات، المصير"، ويشارك في العرض أكثر من 65 فنانًا وفنانة من الشباب الموهوبين .

وأهدى المخرج خالد جلال شهادة تقدير تحمل عنوان "إلى من عاش ليبقى" لكوكبة من الفنانين والشخصيات المهمة وهم: الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، الفنانة سميرة أحمد، فتحي الأصابجي ابن الفنان الراحل رياض الأصابجي، المخرج خالد بهجت ابن الكاتب الراحل أحمد بهجت، الإعلامي هشام سليمان رئيس قنوات DMC، المخرج عمر عبدالعزيز، المنتج محسن علم الدين، بحضور الفنان أحمد صيام، ومهندس الديكور فوزي العوامري.