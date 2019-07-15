أعلنت الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران أنها تعمل حاليًا على تطوير تجربة العملاء بالكامل لتوفير خدمات دعم العملاء متعددة القنوات عبر جميع شبكات EGYPTAIR.

وجاء في بيان للشركة: "قمنا بالشراكة مع أكبر شركة متعددة الجنسيات لخدمات العملاء في العالم لضمان رضاءكم وتجاوز توقعاتكم".

وذكرت الشركة في بيانها: "ندرك أنكم قد تواجهون بعض التحديات عند محاولة الوصول إلى خطنا الساخن، لكننا نعد أنه سيتم حل هذا في أقرب وقت ممكن، ونعتذر بالطبع عن أي إزعاج قد تسبب لكم، ونود التأكيد على أن هذا مؤقت فقط".

وأضافت الشركة في بيانها "نحن ملتزمون بتقديم أفضل الحلول، لذلك قمنا بنشر فريق لتقديم الدعم لكم في جميع الأمور العاجلة التي سيتم الوصول إليها عبر Facebook ويرجى التواصل معهم للحصول على المساعدة إذا كان لديكم أي صعوبات حالية في الوصول إلى الخط الساخن، أرسل لنا رسالة على Facebook Messenger Link".

واختتم البيان: "نحث العاميلن لدينا على تفهمكم والتزامكم معنا خلال هذا الوقت، ونعدكم بتجربة عملاء سلسة ومميزة في القريب العاجل".