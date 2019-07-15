دشنت محافظة القاهرة 10 أتوبيسات كدفعة أولى تعمل بالغاز الطبيعي ودخولها الخدمة في إطار جهود المحافظة؛ لتطوير أسطول هيئة النقل العام والحفاظ على البيئة، بحضور اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، بساحة عابدين أمام ديوان عام المحافظة، بمناسبة العيد القومي للمحافظة.

وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أنه جرى استلام أول دفعة من الأتوبيسات التي تعمل بالغاز الطبيعي، وعددها 10 أتوبيسات، من إجمالي 121 أوتوبيسًا تعاقدت عليها هيئة النقل العام في القاهرة للدخول في الخدمة وتطوير أسطول هيئة النقل العام.

وأشار عبدالعال إلى أن المحافظة حرصت على أن تكون تعاقداتها الجديدة على أتوبيسات صديقة للبيئة تعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء، تماشيا مع نهج الدولة في ترشيد استهلاك الوقود والحفاظ على البيئة.

وقال اللواء رزق علي رئيس هيئة النقل العام في القاهرة، إن الهيئة بدأت في خطة داخل هيئة النقل العام لتحويل كل الأتوبيسات التي تعمل بالسولار إلى الغاز الطبيعي، بناء على توجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة؛ لتشغيل أتوبيسات صديقة للبيئة.

وأضاف رزق، لـ"الوطن"، أن كل تعاقدات هيئة النقل العام على أتوبيسات جديدة في المرحلة المقبلة ستكون على أتوبيسات تعمل بالغاز الطبيعي، والكهرباء خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنه جرى التعاقد على 121 أتوبيسا تعمل بالغاز الطبيعي.