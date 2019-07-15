تقدم الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، موجها إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال، بشأن خسائر شركات الغزل والنسيج في مصر.

وأوضح "فؤاد"، في بيان أصدره اليوم، أن خسائر شركات الغزل والنسيج في مصر بلغت حوالي 2.5 مليار جنيه بنهاية يونيو 2018، مشيرا إلى أن شركات مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، مصر للغزل والنسيج الرفيع بكفر الدوار، ومصر حلوان للغزل والنسيج، ومصر شبين الكوم للغزل والنسيج و النصر للغزل والنسيج شوربجى ذات القيمة الأكبر في حجم الخسائر.

وأضاف "فؤاد": "أنه إذا كانت شركات الغزل والنسيج التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج تقع في الأساس تحت مسؤولية وزير قطاع الأعمال العام، فإن نزيف الخسائر وتدمير إحدى قلاع الصناعة المصرية أمر يتطلب الدخول في تفاصيل التفاصيل لكل شركة، وهيكلتها وبيان مدى وجود استراتيجة واضحة لوقف نزيف الخسائر من عدمه، لتحويل شركات الغزل والنسيج لكيانات تمثل إضافة للاقتصاد المصري".

وطالب "فؤاد" بالبت في طلب الإحاطة وبحثه وإيضاح أسباب تلك الخسائر ودور وزارة قطاع الأعمال العام في وقف نزيف خسائر شركات الغزل والنسيج بصورة تفصيلية، على أن يكون الرد كتابيا.