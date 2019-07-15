صدر حديثًا عن مركز المحروسة للنشر في القاهرة ديوان "المنحطون" للشاعر الإيطالي جوزيبى إليتي، مترجما إلى العربية نقلا عن الإيطالية بواسطة المترجم المغربي الرداد شراطى.

وحسب "أليتي" فإن الشعراء يجسدون غياب المعنى في المجتمع المعاصر، وهو ما يجعلهم مهددين بالموت الاجتماعي ذاته الذى ينتظر العامة.

وتمثل قصائد المجموعة الشعرية "المنحطون" مرحلة العدم والتدمير الذاتي التي نعيشها، إذ تصف من دون تصنع واقع مجتمع آيل إلى الانحطاط والتبعية وتنطوي على عقيدة يائسة، تبحث عن معنى يصون طرائق العيش والحياة.

يشار إلى أن جوزيبى أليتي ولد في 21 مارس 1969 في مدينة تارانتو، ويعتبر مؤسسا ومديرا لمجلة "آفاق"، التي تهتم بمنجز الجيل الأدبي الجديد، وكذلك أهم الكتاب والشعراء المعاصرين، وفاز بجوائز عدة، من بينها جائزة "القلعة الذهبية" للشعر لمدينة لاجونيجر، ونظّم فعاليات ثقافية مهمة منها، جائزة سلفاتوري كواسيمودو العالمية، وحازت مجموعته الشعرية "المنحطون" على جائزة Poesidonia Paestum الخاصة بالإبداع الشعري، ورأس لجان تحكيم جوائز أدبية، كما ينظم مختبرات للكتابة الشعرية.