قال المهندس حسام عفيفي رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، إن تكلفة الخطة الاستثمارية الطموحة "قرض" 2.6 مليار جنيه، وبلغت تكلفة الخطة الاستثمارية الذاتية "التمويل الذاتي" 330 مليون جنيه بإجمالي تكلفة تصل إلى 2.930 مليار جنيه.

وأضاف عفيفي، خلال التقرير الذي عرضه على الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة؛ للوقوف على مستجدات ما أنجز لدعم وتطوير شبكات توزيع الكهرباء على مستوى الشركة، أنه جرى الانتهاء من تنفيذ عدد من عمليات الإحلال والتجديد والتوسعات للخطة الاستثمارية الطموحة "قرض + ذاتي".

وأكد تنفيذ عدد من عمليات الإحلال والتجديد في شبكة الجهد المتوسط، منها 25 موزعا و856 محولا و145 كشكا و498 لوحة و58 عمودا، و9.219 كم موصلات، و937.7 كم كابلات، وشبكة الجهد المنخفض 581 لوحة، و4366 عمودا، و924.1 كم موصلات معزولة، و1683 صندوقا.

وأوضح أنه جرى رصد 27.921 مليون جنيه لخطة تحويل الخطوط الهوائية "الجهد المتوسط" المارة أعلى الكتل السكنية إلى كابلات أرضية بنسبة تنفيذ إلى 78.1%، مشيرا إلى أنه جرى خلال 7 أشهر تحرير 15561 محضرا، وتحصيل 12078 محضرا بقيمة تصل إلى 28.5 مليون جنيه.

وأشار إلى أن نسبة التحصيل خلال شهر أبريل الماضي بلغت 87.1%، مؤكدا الاهتمام بصحة ودقة البيانات والقراءات، وتكثيف الجهود في التفتيش لمواجهة سرقات التيار الكهربائي، ومتابعة المتأخرات وتفعيل اللوائح الخاصة بذلك وخفض الفقد.