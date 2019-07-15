لقي شاب مصرعه بمحطة قطار كفر الدوار في البحيرة، بعد إنقاذه سيدة من الدهس تحت عجلات القطار، ونقلت الجثة لمشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة.

وأخطر اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، بوصول جثة "أكرم سعيد شعبان"، إلى مستسفى كفر الدوار العام، وتبين لضباط المباحث، اصطدم الشاب بالحاجز الخرساني الموجود على جانب مزلقان السكة الحديد، عقب نجاحه في إنقاذ سيدة من الدهس أسفل عجلات أحد القطارات.

التحريات: ارتجاج في المخ سبب وفاة الشاب بعد نقله إلى المستشفى

وكشفت التحريات أن الشاب جذب السيدة بقوة من أمام القطار، وخلال رجوعه للخلف اصطدمت رأسه بالحاجز الخرساني، وتسبب ذلك بارتجاج في المخ أدى إلى وفاته في الحال.

وحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة.