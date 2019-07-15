قال اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، إن المحافظة حرصت على أن تكون تعاقداتها الجديدة على أوتوبيسات صديقة للبيئة تعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء، وذلك تماشياً مع نهج الدولة في ترشيد استخدام الوقود والحفاظ على البيئة.

مليون و650 ألف جنيه تكلفة الأتوبيس ويتسع لـ50 راكبا

وأضاف المحافظ، أن أجهزة محافظة القاهرة مستمرة في أعمال تطوير أسطول هيئة النقل العام ورفع كفاءته، بإضافة خطوط جديدة أو بتكثيف عدد الأتوبيسات على الخطوط الحالية لتقليل زمن التقاطر، مما يساهم في تشجيع المواطنين على ترك سياراتهم الخاصة واستقلال وسائل النقل العام، وبما يحقق بيئة صحية نظيفة.

وقال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إن هذه الدفعة تأتي في إطار خطة المحافظة والحكومة في دعم منظومة النقل العام، وتحديث أسطول الهيئة للقضاء على ظاهرة الازدحام، مما يساهم في تخفيف الضغط المروري بشوارع العاصمة، وتوفير أفضل خدمة لراحة مواطني القاهرة الكبرى، وخاصة فئة محدودي الدخل بحيث يشعر بالمردود الإيجابي لهذا التحديث خلال تنقله وممارسة أنشطته اليومية، مطالباً الشركة المصنعة بمراعاة ذوي الحالات الخاصة في دفعة الأتوبيسات القادمة حرصاً على راحتهم.

وأوضح اللواء رزق علي رئيس هيئة النقل العام، أن تكلفة الأتوبيس الواحد تقدر بنحو مليون و650 ألف جنيه، ويتسع لحوالي 50 راكبا، مشيراً إلى أن الأتوبيسات الجديدة ستخصص لخدمة خط 1033، والذي يبدأ مساره من دوران شبرا مروراً بالسوح وروكسي ومصطفى النحاس حتى التجمع الأول بمدينة نصر.

وقال رئيس الهيئة إنه سيتم تموين تلك الأتوبيسات من خلال محطات تموين الغاز الطبيعي الموجودة بجراجات الهيئةن، عددها 5 محطات بالمطرية والبساتين والحي العاشر والقطامية وشارع بورسعيد، وجاري التوسع في عمل محطات جديدة لتغطية جميع أنحاء العاصمة.

وأضاف ممدوح قسطور رئيس مجلس إدارة شركة قسطور مصر للصناعة، أن الأتوبيسات الجديدة تتوافر فيها أعلى المواصفات الفنية، فهي صديقة للبيئة واقتصادية في أعمال الصيانة، ونسبة التصنيع المحلي بها تتجاوز الــ60%.

وقال "قسطور" إن الشركة قامت بعمل دورات تدريبية على أعلى مستوى لمهندسي وسائقي الهيئة على استخدام الأتوبيسات الجديدة، كما أنها لأول مرة تقوم بتقديم شهادة ضمان لهيئة النقل العام لمدة 7 سنوات على الأتوبيسات.