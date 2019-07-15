على الرغم من تراجع أسواق السيارات العالمية لهذا النصف الأول، تمكنت فرقة Groupe PSA التجارية من زيادة حصتها في السوق في العديد من البلدان، وخاصة في أوروبا وإفريقيا.

وقال كارلوس تافاريس، رئيس مجلس إدارة Groupe PSA Managing، في بيان أصدره اليوم، إن النشر الصارم لاستراتيجيات Core Model و Core Techno الخاصة بنا يعد من الأصول المهمة لإدارة المبيعات المربحة وتعزيز رضا العملاء.

وأضاف أن يتم اتقان العمل علي زيادة انتاج السيارات الكهربائية بهدف الحصول على نطاق واسع بنسبة 100% عند حلول عام 2025 .

ويستهدف جروب "Groupe PSA" إلى أن تكون لاعباً رئيسياً في الحركة السيارت الكهربائية، حيث تأتي جميع الموديلات الجديدة في نسخة هجينة إضافية أو إصدار جميع الأجهزة الكهربائية: DS 3 CROSSBACK E-TENSE و Peugeot e-208 و e-2008 و Opel Corsa-in نسخة كهربائية 100% ، وDS 7 CROSSBACK E-TENSE 4X4، بيجو 3008 HYbrid & HYbrid4، بيجو 508 و 508 SW HYbrid، أوبل Grandland X Hybrid4 وCitroën C5 Aircross SUV Hybrid في نسخة المكونات الهجينة.

ويقوم جروب Groupe PSA أيضًا بإعداد مجموعة LCV كهربائية بالكامل بحلول عام 2025 ، بدءًا من Citroën Berlingo و Peugeot Partner، المتوفرين بالفعل في نسخة كهربائية، وسيتوفر الجيل الجديدالكهربائي من هذه المركبات لسيارات Peugeot و Citroën و Opel / Vauxhall بحلول عام 2021.

وقدمت المجموعة في أبريل الماضي معاينة للإصدارات المكهربة من Peugeot Boxer و Citroën Jumper في معرض Birmingham Commercial Vehicle Show، كما أعلنت عن إصدار كهربائي لعام 2020 في فئة السيارات المتوسطة، وسيتم إطلاق 14 مركبة كهربائية جديدة في غضون عامين فقط.