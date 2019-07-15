أكد مالك فراز، مستشار وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن الهدف من إطلاق الخريطة الاستثمارية هو تسهيل عملية البحث وإيجاد الفرص على مستوى الجمهورية وفي مختلف القطاعات الاستثمارية، حيث يتم عرض جميع الفرص المتاحة للاستثمار في مكان واحد.

وعرضت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي فيلما تسجيليا عن الخريطة الاستثمارية، وذلك خلال المؤتمر الذي تعقده الوزارة بمناسبة إطلاق النسخة الثانية من الخريطة.

يحضر المؤتمر الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور خالد العناني وزير الآثار وممثلين عن الوزارات والهيئات.