أعلن المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، استلامه اتفاقية التسهيلات الائتمانية للقرض المقدم لتمويل تصنيع وتوريد 1300 عربة قطار للسكة الحديد إلى الهيئة من أجل مراجعتها لتوقيعها أمس، مشيرا إلى أنه سيتم استلام أول عربة قطار جديدة من صفقة العربات الجديدة مطلع سبتمبر المقبل لتجربتها، مع إرسال نموذج آخر إلى المجر للحصول على شهادة الأمان الأوروبية.

300 عربة مكيفة منهم 180 درجة ثانية و90 بالدرجة الأولى

وقال "رسلان" في تصريحات لـ"الوطن"، إن هذه العربات تشمل 300 عربة مكيفة بينها 180 عربة درجة ثانية مكيفة، و90 عربة درجة أولى مكيفة، و30 عربة بوفية مكيفة، و500 عربة درجة ثالثة مكيفة، وهي خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة فى تاريخ السكة الحديد، وشبيهة بالعربات المميزة العادية لكنها مكيفة، و500 عربة مميزة عادية.

وأوضح أن تكلفة الصفقة الفعلية تقدر بـ22 مليار جنيه، بالإضافة لإبرام عقد صيانة للعربات الـ1300، وتوفير قطع الغيار اللازمة لمدة 15 عامًا مقبلة، بجانب إنشاء خط إنتاج مشترك بالاشتراك مع مصنع 200 الحربي، لتصنيع عربات السكة الحديد محليًا، بحيث يكون خط الإنتاج المصري مملوكًا للشركة الروسية وهيئة السكة الحديد ومصنع 200 الحربي، ويتم تصنيع وتجميع النسبة التي سيتم الاتفاق عليها محليًا داخل خط الإنتاج الذي سيتم إنشاؤه.