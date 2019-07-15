قال وزير خارجية البحرين، الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، إن برنامج "القناة القطرية" حلقة جديدة من سلسلة التآمر ضد البحرين، مؤكدًا أن قطر باتت الخطر الأشد على مجلس التعاون الخليجي.

وأضاف وزير خارجية البحرين، حسبما أفادت قناة "العربية"، في نبأ عاجل لها، أن قطر تسعى لتقويض مجلس التعاون وإثارة الفتنة بين دوله، موضحا "نطالب دول مجلس التعاون بمواجهة الممارسات والأعمال العدائية لقطر".

وطالب وزير خارجية البحرين باتخاذ إجراءات حازمة لردع قطر، وعلى مجلس التعاون إلزام قطر بالتجاوب مع المطالب العادلة لدول المقاطعة.