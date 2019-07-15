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الشناوي: اعتذرت للمصريين عن خروج المنتخب لأني

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فريق من النيابة يتوجه لمعاينة موقع جريمة قتل زوج لأسرته بالفيوم

فريق من النيابة يتوجه لمعاينة موقع جريمة قتل زوج لأسرته بالفيوم

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وكيل "تعليم كفر الشيخ" تناقش استعدادات العام الدراسي الجديد

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