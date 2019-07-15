"أمير الدم والسلطان المهووس".. نائب يطالب بمحاكمة تميم وأردوغان

أدان النائب مصطفى الجندي رئيس التجمع البرلماني لدول شمال إفريقيا والمستشار السياسي لرئيس البرلمان الأفريقي بشدة الهجوم الإرهابي على فندق في مدينة كيسمايو بجنوب الصومال، ما أسفر عن مقتل 26 شخصا وإصابة 56 آخرين.

وقال الجندي، في بيان اليوم: "لقد آن الأوان للمجتمع الدولي بأسره بأن يتحرك وبسرعة لتنفيذ رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمواجهة الشاملة مع الإرهاب والإرهابيين".

وأضاف أن البداية تكون بتقديم أنظمة الدول التي تشجع وتمول وتسلح وتأوى الإرهاب والإرهابيين على أراضيها، محذرا العالم كله من الاكتواء بنيران الإرهاب، طالما ظل صامتا أمام الأنظمة الداعمة للأرهاب.

وأكد أن تقديم النظام القطري الذي يقوده "أمير الإرهاب والدم" تميم بن حمد، وعصابته الإجرامية والنظام التركي بقيادة "السلطان المهووس والمجنون" رجب طيب أردوغان إلى المحاكمة العاجلة أمام المحكمة الجنائية الدولية، منوها بضرورة متابعة العالم كله على الهواء مباشرة محاكمة تميم وأردوغان.

وقال الجندي إنه إذا تحقق هذا الأمر فإن الرعب والفزع سيملأ قلوب وعقول كل الإرهابيين والجماعات الإرهابية والتكفيرية التي خرجت من رحم جماعة الإخوان الإرهابية، وسيتخلص العالم من الإرهاب بجميع صوره وأشكاله خصوصًا بعد قطع مصادر تمويله بالمال والسلاح من نظامي الدوحة وأنقرة.

وأعرب النائب مصطفى الجندي باسم البرلمان الأفريقي، عن خالص التعازي للحكومة الصومالية وأسر الضحايا، متمنيا سرعة الشفاء للمصابين، مؤكدا وقوف البرلمان الأفريقي مع حكومة وشعب الصومال الشقيق في تلك المحنة.