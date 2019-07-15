شارك وفد من النواب الروس، الذين يشكلون مجموعة الصداقة البرلمانية الروسية المصرية، بجلسة البرلمان برئاسة علي عبد العال، اليوم الاثنين، والتي تشهد الموافقة النهائية على عدد من التشريعات الخاصة بالجمعيات الأهلية والمحامين والمحاكم الاقتصادية، وذلك في إطار دعم العلاقات المصرية الروسية البرلمانية.

جاء ذلك بمشاركة النائب سحر طلعت مصطفى، رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية المصرية الروسية، بمجلس النواب المصري، فيما أكد علي عبد العال، أن هذه المشاركة في إطار دعم العلاقات المصرية الروسية على المستوى البرلماني، موجها التحية لهم وطيب الإقامة بالدولة المصرية، وتفعيل التعاون المشترك على كافة المستويات.

يشار إلى أن النائبة سحر طلعت مصطفى رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية المصرية الروسية، التقت نظيرها لدى الجانب الروسي، على هامش مشاركتها في المنتدى الدولي الثاني للتطوير البرلماني بجمهورية روسيا الاتحادية، لبحث خطة العمل المشتركة خلال العامين القادمين، بهدف تعزيز التعاون البرلماني بين الدولتين وبحث كافة الملفات المشتركة، والذي أعرب رئيس مجموعة الصداقة لدى الجانب الروسي، عن استعداد المجموعة لتنظيم زيارة لمصر منتصف يوليو المقبل، وهو ما تحقق بالبدء في الزيارة اليوم الاثنين.