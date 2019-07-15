لقيت طفلة مصرعها، منذ قليل، في حادث انقلاب سيارة ملاكي بمحافظة الوادي الجديد، بالطريق الواصل بين مدينتي الخارجة وأسيوط.

تلقى اللواء محمد كمال، مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، إخطارا من قسم شرطة النجدة، يفيد مصرع طفلة وإصابة 3 في حادث مروري بمركز الخارجة.

وتبين انقلاب سيارة ملاكي بطريق الخارجة – أسيوط بمنطقة الكيلو 80، أسفر عن مصرع يارا أحمد سلامة، 9 سنوات، وإصابة كل من سلامة أحمد سلامة، 44 سنة، بجرح قطعي بالرأس واشتباه ما بعد الارتجاج، وصباح سيد محمد، 35 سنة، بكسر في الساق اليسر والكتف الأيسر، وحسنا أحمد سلامة، 45 سنة، بكسر بالحوض وكدمات بالبطن.

وجرى نقل المصابين بسيارات الإسعاف إلى مستشفى الخارجة العام، ونقل جثة الطفلة لمشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.