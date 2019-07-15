هدد الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، بإحالة النواب "المزوغين" من الجلسة العامة إلى لجنة القيم بتهمة إعاقة عمل المجلس، مضيفا أن كل من تسبب في إعاقة عمل المجلس ستصل عقوبته إلى إسقاط العضوية.

وطالب رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس الموجودين خارج قاعة الجلسة بضرورة الحضور بشكل عاجل للجلسة العامة، للتصويت نهائيا على مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، المٌقدم من الحكومة، والذي يحتاج لأغلبية الثلثين باعتباره أحد القوانين المُكملة للدستور.

وقال عبد العال، في كلمة له بالجلسة العامة المنعقدة الآن، إنه يجب الانتهاء من مشروع قانون المعاشات، اليوم، لأنه جزء من الموازنة العامة الخاصة بالعام المالي 2019 - 2020، ويجب التصويت نهائيا عليه بشكل عاجل.

ووجه عبد العال حديثه للنواب قائلا: "إذا كان عينكم على الانتخابات، فيجب أن تتحملوا المسؤولية، لأن الرأي العام سيحاكمكم بسبب تأخر هذا التشريع".

وهدد عبد العال بإحالة النواب "المزوغين" من الجلسة للجنة القيم بتهمة إعاقة عمل المجلس، مضيفا: "خليه ينجح المرة الجاية بعد محاكمة الرأي العام.. كل من تسبب في إعاقة عمل المجلس تصل عقوبتها لإسقاط العضوية".