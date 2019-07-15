أعلن تركي المالكي، المتحدث باسم التحالف العربي وقوات دعم الشرعية في اليمن، اعتراض وإسقاط طائرتين مسيرتين انطلقتا من صنعاء باتجاه مدينة خميس مشيط السعودية.

وأوضح المالكي، خلال مؤتمر صحفي، أن العملية نتج عنها سقوط شظايا وتضرر أحد المباني السكنية وبعض المركبات في المدينة دون وقوع إصابات.

وأشار المتحدث باسم قوات التحالف، إلى أن مقاتلات التحالف استهدفت بعدد من الغارات الجوية تجمعا لآليات قتالية تابعة للميليشيا في جبل "اكبار" كانت في طريقها لتعزيز عناصرها، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من عناصر الميليشيا، بالإضافة إلى تدمير آليات وعربات تابعة لها.