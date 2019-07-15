قال الدكتور مفيد شهاب، أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة، اليوم، إن الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر كان رجلا وطنيا من الطراز الأول.

وأضاف "شهاب"، خلال إلقائه محاضرة بمكتبة الإسكندرية حول مسيرته ونشاطه في الحياة العامة، اليوم، أنه -أي شهاب- وقع عليه ظلم شديد في 1971 أثناء عهد محمد أنور السادات، في قضية مراكز القوى، حيث كان معتقلا لـ7 أشهر، إلا أنه سرعان ما حصل على براءة، مشيرا إلى أنه بعد اندلاع ثورة 25 يناير في 2011، استدعي مرة أخرى للتحقيق في ذمته، حتى حصل على براءة ذمته، حتى فتح مرة أخرى التحقيق معه في عهد الأخوان، للتأكد من مشروعية ذمته المالية.

وتابع أنه منذ ذلك الحين قرر اعتزال السياسة، مشيرا إلى أن هناك فرق بين السياسة والعمل الوطني.

يأتي هذا اللقاء بمناسبة حصوله على جائزة النيل في العلوم الاجتماعية، بحضور الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، وعدد من الشخصيات العامة والأكاديميين.

يشار إلى أن الدكتور مفيد شهاب حاصل على ليسانس الحقوق من جامعة الإسكندرية في عام 1956، ثم درجة الدكتوراه في القانون من باريس عام 1963، وشغل منصب رئيس جامعة القاهرة، ووزير التعليم العالي ومنصب وزير المجالس النيابية والشؤون القانونية بجمهورية مصر العربية.