وضع الحد الأدنى لالتحاق الطلاب بالكليات ليست في يد القائمون على التنسيق ولكن بيد الطلاب أنفسهم، حسبما أكد سيد عطا، رئيس قطاع التعليم، والمشرف على التنسيق بوزارة التعليم العالي، حيث قال: "لو فيه كلية عاوزه 100 طالب واتقدملها 1000 طالب بناخد الأعلى مجموع فقط، وبالتالي فإن الكلية دي تنسقها بيكون عالي"، كما ذكر أن التنسيق عرض وطلب.

وأضاف "عطا"، خلال حواره في برنامج "رأي عام"، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، مساء الاثنين، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، أنه سيتم فتح باب التنسيق أمام المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة يوم الأحد القادم 21 يوليو، على أن يتم غلقه الخميس 25 يوليو، مؤكدًا أن القائمين على مكتب التنسيق يقوموا حاليا بمراجعة الكليات ووضع دليل معلومات للطلاب لمعرفة طرق التسجيل.

وتابع: "الطلاب بيستعجلوا في تسجيل الرغبات وده شيء غلط جدًا، ومفيش حد من الطلاب ينخدع بالكيانات الوهمية، عشان وقت التنسيق بتتعلق إعلانات ويقولك المعهد الفلاني الفلاني، وده كلها أمور نصب طالما مش موجودة في الكليات التي تنزل للطلاب في الرغبات"، مناشدًا الطلاب بالتقدم للمعاهد والجامعات الرسمية المعترف بها من وزارة التعليم العالي والموجودة على موقع الوزارة.

وأشار إلى أن هناك كليات جديدة سيتم وضعها ضمن التنسيق العام الجاري مثل كليات الذكاء الاصطناعي في كفر الشيخ وسوهاج والإسكندرية، و3 كليات تكنولوجية بالقاهرة الجديدة، وكليات الصناعة والطاقة بقويسنا، وغيرها.