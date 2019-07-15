قدم منذ قليل، المخرج خيري بشارة واجب العزاء في وفاة الناقد السينمائي يوسف شريف رزق الله، بمسجد عمر مكرم في وسط القاهرة.

وغيب الموت عن عالمنا الناقد السينمائي يوسف شريف رزق الله المدير الفني لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الجمعة الماضية، بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز الـ77 عاماً.

وتدهورت حالته الصحية في بداية يوليو الجاري، حيث كان يتردّد على أحد الأطباء في الفترة الأخيرة للغسيل الكلوي، بع تعرّضه لبعض المضاعفات وإصابته بـ"ميكروب"، ما دفعه إلى دخول العناية المركزة في أحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة إثر الأزمة الصحية.

وأقيمت صلاة الجنازة على جثمانه في مسجد السلطان حسين بمصر الجديدة، بعد صلاة الجمعة، قبل أن يوارى الثرى في مثواه الأخير بمقابر العائلة في مدينة السادس من أكتوبر على طريق الواحات.