نداء شرارة تغني ضمن فعاليات الحفل الختامي لمهرجان جرش بالأردن

تشارك المطربة نداء شرارة في الدور الـ34 لمهرجان جرش تحت شعار (الثقافة والفنون) والذي ينطلق يوم الخميس المقبل الموافق 18 يوليو وينتهي يوم 27 من نفس الشهر بقيادة أيمن سماوي المدير التنفيذي للمهرجان، وبمشاركة العديد من الفنانين من كل بلدان الوطن العربي .

ومن المقرر أن تحيي المطربة الأردنية نداء شرارة حفلها ضمن فعاليات الدورة الـ 34 للمهرجان خلال الحفل الختامي، بالإضافة لحفلات أخرى أبرزها حفل الكينج محمد منير على المسرح الجنوبي.

وتعد الدورة الحالية هي المرة الثانية للمطربة الأردنية للمشاركة في فاعليات كرنفال الأردن الكبير والذي يعتبر مهرجان فنّي ثَقافي يُقام سنوياً في مدينة جرش الأثريّة شمال الأردن ويقدم خلاله عروض فولكلورية راقصة، تؤديها فِرق محليّة وعالمية، بالإضافة إلى رقصات الباليه والأمسيات الموسيقية والمسرحيات وعروض الأوبرا، وحفلات غِنائية لمغنيين عرب وعالميين.