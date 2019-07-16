وكيل الأزهر لـ طلاب الثانوية: الدرجات ليست معيارا للنجاح أو الفشل

قدم الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، التهنئة إلى طلاب الثانوية الأزهرية والعامة والفنية، بمناسبة ظهور نتائج الامتحانات، متمنيًا لهم التوفيق في المرحلة الدراسية المقبلة في جميع التخصصات والكليات والمعاهد التي سيلتحقون بها، ليبنوا بسواعدهم نهضة وطنهم الغالي مصر.

وأكد وكيل الأزهر، لجميع الطلاب، أن نتائجهم، أيًا كانت، لا تعد مطلقًا معيارًا للفشل أو النجاح، فالتفوق في الثانوية لا يعني بالضرورة نجاح الطالب في مسيرته العلمية والمهنية المقبلة، كما أن حصوله على درجات منخفضة لا يعني أن مستقبله سيكون أقل من أقرانه.

وأشار إلى أن مفهوم كليات القمة والقاع، هو مفهوم خاطئ، قائم على تمييز مرفوض، ولا يتطابق أبدا مع واقع سوق العمل واحتياجاته.

ودعا الأسر وأولياء الأمور، إلى أن يعملوا على خلق مناخ ملائم لنجاح أبنائهم، وتحسين اختياراتهم في المرحلة المقبلة، أيا كانت النتائج التي حصلوا عليها، فالنجاح الحقيقي هو اختيار المسار المناسب لقدرات الشخص وإمكانياته ومواهبه، والتفوق والإبداع في هذا المجال، وهي مجالات كبيرة وواسعة جدًا ولا حدود لها، ولا يمكن حصرها في كلية بعينها.