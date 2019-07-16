محافظ بورسعيد: "نحن المحافظة الوحيدة التي لا يوجد بها توك توك"

أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بور سعيد، أن المحافظة تشهد طفرة في الاستثمار السياحي وتم تنفيذ أكبر عدد من المشروعات السياحية بها، مشيرا إلى أن بورسعيد المحافظة الوحيدة في مصر التي لا يوجد بها توك توك.

وأضاف "الغضبان"، خلال حواره مع الإعلامي محمد الباز في برنامج "90 دقيقة"، الذي يُعرض على شاشة "المحور"، اليوم، أن المحافظة ستبدأ في تطبيق منظومة التحول الرقمي، في أغسطس المقبل، مؤكدا أن أحلام المصريين تتحقق في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي وأن هناك إنجازات في الأنفاق والمحاور والبنية التحتية، موضحا أن مشروع التأمين الصحي الشامل مشروع تكافلي من الدرجة الأولى ويحقق العدالة الاجتماعية، ويحقق خدمة صحية متميزة للمواطنين.

وأشار محافظ بور سعيد، إلى أن مشروع التأمين الصحي الشامل مشروع مصري من حيث التنظيم والتنفيذ والقائمين عليه، وكان يوجد متابعة يومية من القيادة السياسية لمشروع التأمين الصحي، مؤكدا أن القيادة السياسية الحالية تحقق طموح المصريين.