سادت فرحة غامرة في منزل الطالبة مريم محمد أسعد، الحاصلة على المركز الأول على مستوى محافظة دمياط في الثانوية العامة "أدبي منازل"، لتفوقها العلمي بمجموع 99.14%.

تقول مريم، لـ"الوطن"، "الحمد لله ربنا كرمني وكلل تعبي ومجهودي بالنجاح والتوفيق فلولا مساندة أسرتي لي بعد الله لما حققت ما تحقق حاليا صحيح الامتحان كان به بعض النقاط، التي تميز الطالب المتفوق عن غيره لكن بفضل الله ربنا كرمني، وحققت حلمي".

وتضيف، "كنت بدرس منازل عشان أركز أكثر في مذاكرتى بدل المجهود اللي بيضيع في المدرسة والدروس قررت الحصول على الثانوية العامة منازل والامتحانات كانت سهلة رغم وجود بعض النقاط البسيطة لتميز الطالب المتفوق، وكنت دائما بحلها الحمدلله وحاليا أفاضل بين كليتي سياسة واقتصاد وألسن".

وتتابع، "كنت باخد دروس في كل المواد ولم تبخل الأسرة عليّا بشيء فوالدي موظف في شركة المياه وماما ربة منزل وأنا أصغر أشقائي، فشقيقتي طالبة بكلية صيدلية وشقيقي الأكبر حاصل على بكالوريوس تجارة وشقيق حاصل على دبلوم صنايع ووالدي ووالدتي هما مثلي الأعلى، فيكفى مايبذلونه من مشقة واجتهاد من أجل مستقبلنا".