كشفت الفنانة نشوى مصطفى، كواليس تلقيها عروض غناء في الأفراح المختلفة على غرار الأغنية التي غنتها في فرح ابنها، خلال لقائها مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "ON E".

وقالت نشوى مصطفى إن عروضا كثيرة تلقتها بعد تقديمها أغنية في حفلة زفاف نجلها، مشيرة إلى أنها تلقت اتصال من أحد منظمي الحفلات وطلبها للغناء في حفل زفاف شاب من أحد الأسر الميسورة.

وأوضحت مصطفى أنهم طلبوا منها أن تؤدي أغنية باسم العريس والعروسة ولكنها رفضت "مش شغلتي"، لافتة إلى أن والدة العريس اتصلت بها لتقنعها ولكنها اقنعتها أنها تؤدي الأغنية بنفسها لتزيد فرحة ابنها وبهجته.

وكشفت نشوى مصطفى عن تلقيها دعوة لإحياء أحد الأفراح في الخليج ولكنها اعتذرت، "جالي أحياء فرح في الخليج"، مشيرة إلى أنها اعتذرت نظرا لأنها ليست مطربة وأنها لا تتخيل نفسها كمطربة أبدا.