كشفت الفنانة نشوى مصطفى، عن تعرضها لهجوم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لأنها نشرت تحية لشباب يبيعون البطاطا على عربة في الشارع، وذلك خلال لقائها مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "ON E".

وحكت مصطفى عن قصة كفاحها قبل التحاقها بالعمل في الوسط الفني، مشيرة إلى أنها كانت تبيع سندوتشات في منطقة العتبة أثناء فترة الدراسة الجامعية.

وأوضحت نشوى مصطفى ـنها لجأت للعمل أثناء الدراسة الجامعية نظرًا لضيق الحالة المادية لأهلها، مشيرة إلى أن زملاءها كانوا أبناء أسر ميسورة واقترحوا عليها أن تعمل في محل ملابس وبالفعل عملت كبائعة في أحد محلات العتبة.

وأشارت نشوى مصطفى إلى أنها كانت تعاني بسبب أنها لا تحب أكل الشارع أثناء عملها في العتبة وأنها لجأت لأن تقوم بطبخ أكل منزلي وتبيعه لزملائها البائعين في العتبة، لافتة إلى أنها كانت تحصل على ربح جيد تنفقه على دراستها في معهد التمثيل.

وعن التحاقها بمعهد التمثيل كشفت مصطفى أن والدها طلب منها أن تستئذن إحدى شقيقاتها لتتوقف عن التعليم، ليتمكن من الإنفاق عليها، ولكنها أصرت على الدراسة بمعهد التمثيل وكانت تنفق على نفسها من عملها في بيع المأكولات للعاملين في محلات العتبة.

وأكدت نشوى مصطفى أن أكثر الهجوم الذي تتعرض له يكون من حسابات لعناصر تابعة للجماعة الإرهابية، "أنت بتشم ريحة ضاني في الكومنتات اللي من النوع دا"، موضحة أنهم يتهكمون في التعليقات ويدعون أنها "تطبل للحكومة عشان الأحوال المعيشية"، مؤكدة أنها تتمنى أن يعمل ابنها علي عربة متجولة لبيع المأكولات لأنها هي قامت بهذا من قبل.