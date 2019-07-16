استقبل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ميرون بريليانت، نائب الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة الأمريكية، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة.

الزيارة في إطار مساعي غرفة التجارة الأمريكية لتعزيز العلاقات مع مصر

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأن زيارة بريليانت لمصر تأتي في إطار مساعي غرفة التجارة الأمريكية لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع مصر، وصياغة مجالات جديدة للتعاون تتواكب مع التغيرات والتطورات العالمية، فضلاً عن سعى مسؤولي الغرفة لاستغلال الزخم المتعلق بالاحتفال هذا العام بمرور 40 عاماً على تأسيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي.

واستهل بريليانت، اللقاء بتوجيه التهنئة للدكتور مصطفى مدبولي والحكومة المصرية على ما تحقق من نجاح اقتصادي في مصر على مدار الفترة الماضية، مشيراً إلى أن مصر أصبحت محط أنظار الشركات الأمريكية الساعية لتعزيز تواجدها في منطقة الشرق الأوسط، خاصة في ظل ما أثمر عنه برنامج الإصلاح الاقتصادي من خلق بيئة مواتية للأعمال والاستثمار.

وأضاف أن هناك عدة مجالات يمكن تعزيز التعاون من خلالها فى الفترة القادمة، ومنها مجال الطاقة فى ظل ما تمتلكه مصر من إمكانات لتكون محورا للطاقة فى الشرق الأوسط، وفى مجال الصحة عن طريق دعم مبادرات العلاج من الأمراض غير السارية، وفى مجال التحول الرقمى، فضلاً عن التعاون مع مصر فى أفريقيا باعتبار مصر بوابة مثالية لولوج الشركات الأمريكية إلى السوق الأفريقى.

من جانبه، رحب رئيس الوزراء بتحمس غرفة التجارة الأمريكية لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع مصر، مُشيداً بعلاقات الشراكة الاستراتيجية التى تربط بين مصر والولايات المتحدة، وسعى البلدين إلى تسخير تلك العلاقات لخدمة قضايا المنطقة.

وأكد مدبولي حرص الحكومة على دعم الجهود الهادفة إلى تعزيز انخراط القطاع الخاص في البلدين في مزيد من الأنشطة الاقتصادية والتجارية، لا سيما في المجالات التي ذكرها نائب الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة الأمريكية.

واستعرض رئيس الوزراء، ما نفذته الدولة المصرية من مشروعات عملاقة في مجال البنية التحتية على مدار السنوات الخمس الماضية، مؤكداً أنه لولا اضطلاع أجهزة الدولة بتنفيذ تلك المشروعات لما تمت بالسرعة اللازمة، ولما أصبح مناخ الاستثمار فى مصر متمتعاً بكل هذه المزايا والظروف المواتية التى يمتلكها الآن.

وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الدكتور مصطفى مدبولي وجه بقيام الوزراء المعنيين بدراسة خطة عمل لتنفيذ مشروعات تعاون محددة وسريعة في مجالات التعاون التي تقترحها غرفة التجارة الأمريكية، بحيث تكون بمثابة مشروعات رائدة تفتح الطريق أمام استكشاف مزيد من مجالات التعاون بين مصر والولايات المتحدة في الفترة القادمة.