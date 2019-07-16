السيسي في حفل تخريج دفعة جديدة من معهد ضباط الصف

بدأ حفل تخريج الدفعة 157 من طلاب معهد ضباط الصف المعلمين، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكبار قادة القوات المسلحة، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بعزف النشيد الوطني.